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Политолог Калачев предсказал смягчение законопроекта о QR-кодах после слов Путина

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Политолог Константин Калачев считает, что позиция президента России Владимира Путина, высказанная им на заседании СПЧ в четверг, свидетельствует о том, что закон об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах и на транспорте будет смягчен.

«Путин исходит из известного принципа «не навреди» и понятного нежелания спровоцировать массовое недовольство. Так что законопроект, видимо, будет принят в значительно более мягком варианте», — пояснил Калачев.

Ранее на заседании СПЧ в четверг Путин заявил, что законопроект, связанный с введением QR-кодов на территории страны, носит рамочный характер и должен быть проработан.

Президент подчеркнул, что правительство России постарается сделать все возможное, чтобы не произошло «опрометчивых решений».

Глава СПЧ Валерий Фадеев на той же встрече предложил выдавать QR-коды россиянам с высоким уровнем антител, который может свидетельствовать о том, что человек переболел и имеет устойчивый иммунитет к COVID-19. По словам Фадеева, таких людей в России «миллионы».

Подробнее об итогах встречи президента с членами Совета по правам человека читайте здесь.

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