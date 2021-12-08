Путин пошутил о санкциях

Президент России Владимир Путин в шутку пожаловался на то, что вынужден ежедневно обсуждать санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе встречи российского лидера с участниками Конгресса молодых ученых представитель «Сколтеха» Юрий Костюкевич сказал Путину, что хочет обсудить с ним тему санкций.

«Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом [США Джо] Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — сказал президент.

Накануне Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметил глава Белого дома, он пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. По словам американского лидера, он понимает, что Москва примет ответные меры на эти суровые рестрикции.

В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Российский президент оценил прошедшие переговоры как предметные и открытые.