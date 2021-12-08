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Путин заявил, что НАТО недружественно к России и объявляет ее своим противником

Путин заявил о ведении НАТО конфронтационной линии против России

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении Москвы. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает «Интерфакс».

«Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно», — сказал глава государства.

Он отметил, что Североатлантический альянс также «объявляет Россию своим противником».

При этом политик отметил, что российская сторона не стремится ни к какой конфронтации, а также надеется, что Греция и в этом смысле «будет занимать такую позицию сдерживания».

«Но в любом случае присутствие Греции в одном, и в другом объединении (Евросоюз и НАТО — «Газета.Ru») никогда не мешали развитию двусторонних отношений», — продолжил Путин.

Он также выразил надежду, что так будет и в будущем.

Ранее Путин заявил президенту США Джо Байдену о том, что Россия заинтересована в получении гарантий нерасширения НАТО на восток.

До этого Североатлантический альянс принял решение о высылке восьмерых российских дипломатов при альянсе и сокращении позиций еще двух. Общее число российских представителей в организации в Брюсселе было решено сократить с 20 до 10 человек.

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