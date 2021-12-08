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Американский ведущий пошутил насчет равнодушия Путина

Американский ведущий Корден назвал Путина «человеком, которому все равно»

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Global Look Press

Комик Джеймс Корден в ходе своей программы «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом» прокомментировал прошедшие накануне переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Запись его шоу доступна на YouTube.

«Байден предостерег его, что, если Россия собирается вторгнуться на Украину, это «болезненно» скажется на российской экономике. Мне нравится, что Байден разговаривает, как профессиональный рестлер из 80-х», — сказал комик.

Он также продемонстрировал фотографию российского лидера в ходе видеоконференции с американским коллегой, говоря «посмотрите на Путина — это поза человека, которому все равно».

Накануне Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Президент США подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и США будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнерами. Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по вирусам-вымогателям и совместную работу по региональным вопросам.

Позднее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, разговор был достаточно откровенный, звучали шутки и обмен комплиментами.

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Отношения России и США
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