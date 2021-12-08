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Экс-посол США в России назвал «победу Путина»

Макфол заявил, что отмена санкций против «Северного потока – 2» – «победа Путина»

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AP

Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что исключение санкций против проекта «Северный поток – 2» из американского оборонного бюджета является «большой удачей». Об этом он рассказал в эфире «Эхо Москвы».

«Это победа Путина. Имея в виду, что у Байдена и его администрации не было хорошего выбора на этот счет. Любят говорить, что американские санкции могли бы затормозить эту программу, но 95% уже сделано», — обратил внимание бывший посол США в РФ.

Также Макфол считает, что отношения Германии и США являются главной темой для 46-го американского главы Джо Байдена.

До этого Макфол назвал работу в Москве лучшей в своей жизни. Макфол покинул свой пост в 2014 году после завершения Олимпиады в Сочи.

Ранее на Украине дали оценку итогам встречи Путина и Байдена.

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