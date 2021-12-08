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Сенатор Менендез: США готовят «мать всех санкций» против России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава международного комитета сената США Роберт Менендез рассказал, что готовит против России санкции, подобных которым «никогда прежде не было». Его слова приводит РИА «Новости».

Выступая на слушаниях на тему политики в отношении России, сенатор предложил включить санкции в проект оборонного бюджета.

«То, что обсуждается - на максимальном конце спектра, мать всех санкций, как я это назвал.<...>. Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», — заявил Менендез.

Ранее стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также включать отключение России от SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают «широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения на Украину».

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» России на Украину Москве грозит полная изоляция от мировой финансовой системы.

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