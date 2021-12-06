В Совфеде выступили за объединение Крыма и Севастополя

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Севастополь и Крым должны стать одним российским регионом, передает РИА «Новости».

Он отметил, что два этих субъекта часто упоминают как «Крым и город Севастополь».

«Я, например, считаю, что должен быть один субъект Российской Федерации — Крым, Республика Крым, в составе которой должен быть город Севастополь», — подчеркнул Цеков.

По его мнению, стремление стать самостоятельными «манит очень многих». Сенатор привел в пример распад СССР в 1991 году. Он предположил, что развал Советского Союза был связан со стремлением входящих в него республик устранить власть в лице президента СССР Михаила Горбачева. По словам Цекова, пропаганда идеи самостоятельности прежде всего со стороны украинского руководства и привела в 1991 году к «одурманиванию и оболваниванию людей».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь «навсегда теперь с Россией».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. На Украине после этого не оставляют намерений «вернуть» полуостров. Так, внештатный советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович решил, что Крым можно вернуть за «пять минут».