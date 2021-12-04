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В Турции заверили, что Эрдоган может организовать встречу Путина и Зеленского

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Sputnik/Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган может организовать диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил агентству «Анадолу».

По его словам, у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому они против конфликтов между странами.

«Конечно, Турция может сыграть роль, если обе стороны относятся к этому положительно. Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского», — отметил он.

Он добавил, что Турция также выступает против войны в Донбассе. По мнению Калына, Украина, Россия и страны НАТО должны сделать определенные шаги, чтобы снизить напряженность.

Ранее сообщалось, что Эрдоган может быть посредником в российско-украинских отношениях, но при определенных условиях, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он отметил, что стороны планируют провести телефонный разговор, в рамках которого по желанию Эрдогана может быть затронута тема Украины.

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