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Медведев вручил партбилеты «Единой России» руководителям ЛНР и ДНР

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам четырех регионов страны и депутатам Государственной думы, а также руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом сообщает пресс-служба партии в Telegram-канале.

«Партбилеты получили временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Республики Коми Владимир Уйба», — заявили представители «Единой России».

Помимо того, партийный билет был вручен министру просвещения Сергею Кравцову.

В ходе съезда членами партии стали народные избранники Андрей Гурулев, Леонид Ивлев, Мария Бутина и другие парламентарии.

Ранее Андрей Турчак предложил кандидатуру Дарьи Лантратовой на должность замсекретаря генсовета ЕР. Он также отметил, что опыт Лантратовой будет использован при подготовке позиции партии по ключевым социально-экономическим и общественно-политическим вопросам.

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