Глава МВД Португалии ушел в отставку после смертельной аварии

Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита подал в отставку после скандала, связанного с ДТП со смертельным исходом, сообщает AP.

Летом 2020 года машина, в которой ехал министр, на скорости 166 км/ч сбила дорожного рабочего.

Несмотря на то, что Кабрита был «всего лишь пассажиром», левоцентристская Социалистическая партия, по мнению издания, решила избавиться от токсичного актива в его лице перед выборами правительства, которые намечены на 30 января 2022 года.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Машина проехала перекресток на красный свет, спровоцировав столкновение с другим автомобилем.

В аварии пострадала девушка-пешеход с коляской, в которой находился ребенок. Малыша госпитализировали с сотрясением мозга.