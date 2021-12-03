Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО решает альянс, а не... 22:51
Девять сотрудников администрации США пострадали от шпионского софта 22:45
Футболист «Зенита» Ракицкий выругался матом на судью, после матча... 22:43
Вирусологи оценили вероятность «тюнинга» коронавируса 22:39
Названы регионы России с плохими показателями коллективного иммунитета 22:35
Мостовой считает, что арбитру не следовало ставить пенальти в ворота... 22:22
Блинкен пригрозил России «серьезными мерами» от Европы в случае... 22:21
Обезглавленное тело мужчины нашли в Москве 22:19
В Госдепе США рассказали о сроках переговоров Путина и Байдена 22:11
Семак признался, что заменил Чистякова в матче с «Ростовом» из-за... 22:11

Глава МВД Португалии ушел в отставку после смертельной аварии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита подал в отставку после скандала, связанного с ДТП со смертельным исходом, сообщает AP.

Летом 2020 года машина, в которой ехал министр, на скорости 166 км/ч сбила дорожного рабочего.

Несмотря на то, что Кабрита был «всего лишь пассажиром», левоцентристская Социалистическая партия, по мнению издания, решила избавиться от токсичного актива в его лице перед выборами правительства, которые намечены на 30 января 2022 года.

Ранее в Москве произошло ДТП с участием автомобиля замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова. Машина проехала перекресток на красный свет, спровоцировав столкновение с другим автомобилем.

В аварии пострадала девушка-пешеход с коляской, в которой находился ребенок. Малыша госпитализировали с сотрясением мозга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть