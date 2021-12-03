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Песков: Путин остается неформальным лидером «Единой России»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках съезда партии «Единая Россия» будут обсуждаться актуальные темы, о которых знает глава государства Владимир Путин. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

«Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией происходит. Президент, конечно же, в курсе происходящего в партии, он остается лидером этой партии», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля пояснил, что назвал президента неформальным лидером политической силы, а также подчеркнул, что в Кремле не могут давать оценок деятельности фактического председателя партии Дмитрия Медведева накануне съезда.

По словам Пескова, российский лидер обратится к участникам съезда.

«У него будет возможность обратиться к участникам съезда, дальше все зависит от работы съезда», — пояснил он.

Отчетно-выборный этап съезда «Единой России» состоится 4 декабря в Москве — дата приурочена к 20-летию партии.

Ранее депутаты от ЕР рассказали, как встретили 20-летие партии.

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