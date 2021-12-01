Лукашенко пообещал занять сторону Москвы при конфликте России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА «Новости» заявил, что Минск встанет на сторону Москвы в случае украинской агрессии в отношении России.

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией», — подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что не станет поддерживать «националистический угар», который сейчас происходит на Украине.

«Я буду делать все, чтобы Украина стала нашей», — заявил глава государства, указав, что это «не эмоции, а твердые убеждения».

Ранее Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией. В ответ на это заявление глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба пригрозил Лукашенко последствиями. Он сообщил, что в этом случае Киев будет «действовать по полной программе».