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Кулеба прокомментировал заявление Лукашенко о признании Крыма российским

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет действовать «по полной программе», если Минск признает Крым российским. Его слова приводит агентство «Укринформ».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

Кулеба сообщил, что Киев будет оценивать не слова Лукашенко, а его действия: «Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе».

Он добавил, что Крым является для Украины вопросом, который не потерпит воздержания.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также до сих пор официально не признавала Крым российским. Кроме того, Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.

О том, как менялась «крымская риторика» Минска, — в материале «Газеты.Ru».

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