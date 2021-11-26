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Евросоюз ограничит политическую рекламу в интернете

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Европейский Союз в четверг обнародовал планы по регулированию рекламы с политическим содержанием в интернете.

Согласно новым правилам, компаниям запрещается использовать политический таргетинг и другие методы, используемые для охвата более широкой аудитории, если в процессе используются конфиденциальные личные данные, такие как этническое происхождение, религиозные убеждения или сексуальная ориентация, без разрешения гражданина.

«Цифровая реклама в политических целях превращается в неконтролируемую гонку грязных и непрозрачных методов», — заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова. «Множество фирм, занимающихся аналитикой данных и коммуникациями, ежедневно работают с нашими данными, пытаясь найти лучший способ убедить нас что-то купить, проголосовать за кого-то или не голосовать вообще».

Политик также заявила, что люди «должны знать, почему они видят рекламу» и «кто за нее заплатил».

«Новые технологии должны быть инструментом эмансипации, а не манипуляции», — подчеркнула Йоурова.

В 2014 году компания Cambridge Analytica разработала способ составлять цифровые профили избирателей США и точечно направлять им политическую рекламу. Инцидент стал поводом для вызова основателя и гендиректора Facebook Марка Цукерберга на слушания в конгресс. В апреле 2019-го Федеральная торговая комиссия США выписала Facebook рекордный штраф в $5 млрд по делу о Cambridge Analytica.

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