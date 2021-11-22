Минобороны Польши пожаловалось на пьяных белорусских пограничников

Министерство национальной обороны Польши заявило о неподобающем поведении белорусских пограничников — по данным Варшавы, они «в состоянии сильного алкогольного опьянения приставали к польским силовикам на границе».
Ведомство разместило в своем Twitter видео, где человек, похожий на белорусского пограничника, пытается обменяться с поляками сигаретами на ломаном английском языке.
Спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что нетрезвые белорусские силовики являются «очередным элементом, повышающим угрозу на границе между Беларусью и Польшей».
«Белорусская сторона уже много дней действует таким образом, будто ожидая провоцирования опасного инцидента на границе», — передает слова Жарина агентство «Укринформ».
По данным агентства, белорусские силовики «неоднократно демонстрировали агрессивное поведение по отношению к польским пограничникам: наводили и демонстративно перезаряжали оружие, стреляли в воздух».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики фактически нарушили государственную границу Республики Беларусь, применив на территории его страны спецсредства.
Pijani Białorusini pod bronią pełnią służbę na granicy. To nie pierwszy taki przypadek, z którym spotkali się nasi żołnierze. pic.twitter.com/LwNdYVh74c— Ministerstwo Obrony Narodowej ���� (@MON_GOV_PL) November 21, 2021