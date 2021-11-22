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Минобороны Польши пожаловалось на пьяных белорусских пограничников

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Czarek Sokolowski/AP

Министерство национальной обороны Польши заявило о неподобающем поведении белорусских пограничников — по данным Варшавы, они «в состоянии сильного алкогольного опьянения приставали к польским силовикам на границе».

Ведомство разместило в своем Twitter видео, где человек, похожий на белорусского пограничника, пытается обменяться с поляками сигаретами на ломаном английском языке.

Спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что нетрезвые белорусские силовики являются «очередным элементом, повышающим угрозу на границе между Беларусью и Польшей».

«Белорусская сторона уже много дней действует таким образом, будто ожидая провоцирования опасного инцидента на границе», — передает слова Жарина агентство «Укринформ».

По данным агентства, белорусские силовики «неоднократно демонстрировали агрессивное поведение по отношению к польским пограничникам: наводили и демонстративно перезаряжали оружие, стреляли в воздух».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики фактически нарушили государственную границу Республики Беларусь, применив на территории его страны спецсредства.

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