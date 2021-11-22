Бывший пресс-секретарь Нетаньяху дал против него показания в суде

Экс-советник и пресс-секретарь бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Нир Хефец дал обвинительные показания в окружном суде Иерусалима, где 22 ноября начались слушания по трем уголовным делами против Нетаньяху, политика обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий.

Как сообщает The Guardian, Хефец заявил, что Нетаньяху был «помешан на контроле» за своим публичным имиджем и что контроль бывшего израильского премьера над СМИ и соцсетями «не может быть выше».

Первое уголовное дело возбуждено по факту получения Нетаньяху подарков на сотни тысяч долларов от богатых друзей, включая голливудского продюсера Арнона Милчана и австралийского миллиардера Джеймса Пакера.

Второе дело касается организации позитивного освещения его работы в крупной израильской газете в обмен на продвижение законодательства, которое нанесло бы вред ее главному конкуренту.

Третий эпизод, получившей название «Дело 4000», связан с контрактом на сотни миллионов долларов с израильской телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на позитивное освещение деятельности Нетаньяху на ее новостном сайте Walla.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху после ухода с поста главы правительства пообещал президенту России Владимиру Путину скоро вернуться в должность. Сообщение было передано через посла России Анатолия Викторова, который, в свою очередь, передал личное письмо от российского лидера.