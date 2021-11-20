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Дерипаска поспорил с Ходорковским о роли Путина и будущем России

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Пресс-служба Фонда развития теоретической физики и математики «Базис»

Известный бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале поспорил с основателем нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, который сейчас проживает в Великобритании, о роли президента РФ Владимира Путина в истории современной России.

«Судя по всему, Михаил Ходорковский сейчас относится к тому типу людей, которых называют иконоборцами. Свержение, наказание, повешенье, конфискация, кровь — именно на этих неизбежных действиях будет воздвигнута «прекрасная Россия будущего» Ходорковского — Навального», — прокомментировал Дерипаска.

Накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Ходорковский оценил проект резолюции США о непризнании выборов в России 2024 года.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов. Документ в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя проект резолюции, подчеркнул, что Россия не вмешивается в выборы в США, и американская сторона должна сделать то же по отношению к РФ.

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