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Меркель обвинила власти Белоруссии в использовании мигрантов как «оружия» против ЕС

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State Border Committee of the Republic of Belarus/AP

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила, что власти Белоруссии используют мигрантов как «гибридное оружие» против ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс».

«[Меркель] подчеркнула, что она [ситуация с мигрантами] создана белорусским режимом, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз», — сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

11 ноября Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Меркель. В ходе разговора лидеры, в частности, обсудили обстановку на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Путин поддержал восстановление контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.

В недавнем разговоре Меркель попросила Путина повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации с мигрантами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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