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Эксперт назвал подготовкой к войне с Россией переброску кораблей ВМС Украины на Азов

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Передислокация военных кораблей Украины в Азовское море может привести к крупному конфликту с участием России, США, Украины и других стран, заявил «Газете.Ru» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Накануне правительство Украины одобрило предложение минобороны республики о передислокации ряда военных частей и судов ВМС страны из Черного моря в Азовское.

«Это однозначно подготовка к серьезной провокации, крупномасштабной провокации. Речь идет о том, что в ближайшее время может начаться очень серьезный военный конфликт», — отметил Сивков.

По его словам, США высадили в Греции экспедиционный батальон из 4 тыс. морских пехотинцев, оснащенных сотней боевых вертолетов и более 1 тыс. единиц бронетехники. Кроме того, на авиабазы в Румынии и Болгарии переброшены тактические бомбардировщики F-15C, вооруженные ядерными бомбами B-61-12. Польша на границе с Белоруссией «под предлогом борьбы с беженцами» развернула танковую группировку.

«Фактически сейчас была проведена непосредственная подготовка к войне. Причем, к войне не против ЛДНР, а против России», — подчеркнул Сивков.

По его словам, передислокация флота из Николаева в Бердянск понадобилась, чтобы создать повод для военного столкновения украинских военных и российских пограничников, на которое Россия не сможет не ответить.

«Когда речь идет о составе 2-3 катеров, это не такая масштабная провокация. А вот когда дело пойдет о 10-15 катерах, да еще они могут двинуть в этом направлении (флагман ВМС Украины фрегат) «Гетман Сагайдачный», это будет уже достаточно серьезное столкновение — морской бой с потерями с обеих сторон. Причем применение авиации в районе Крымского моста будет проблематично, а флоту прибыть туда в короткие сроки не получится», — пояснил Сивков.

По его словам, единственный способ избежать конфликта — объявить, что в случае начала боевых действий против России и поддержки их со стороны США, Россия нанесет ядерный удар не по местам дислокации американских самолетов в Румынии и Болгарии, а по территории США.

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