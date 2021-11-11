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Замглавы МИД Рябков ответил на слова Блинкена об ошибке России в 2014 году

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ошибки в 2014 году были совершены не Москвой, а правительством Украины и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рябков прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, ранее обвинившего Россию в исключительно всех провокациях в Донбассе.

«Администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас у власти в Вашингтоне, она наделала и продолжает делать море ошибок, в том числе в плоскости развития, а точнее, отсутствия хотя бы относительной стабилизации отношений с нами», — отметил Рябков.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голос.

Также в МИД РФ ответили на обвинения в чрезмерной военной активности России в Крыму.

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Отношения России и США
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