Кулеба заявил, что РФ «разбрызгивает желчь» из-за инцидента с Зеленским в Глазго

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия специально «разбрызгивает желчь», пытаясь дискредитировать Киев на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго. Об этом сообщается на странице министра в Facebook.

2 ноября глава Украины Владимир Зеленский не посетил сессию, когда его пригласил выступить модератор мероприятия, спецпредставитель по вопросам климата Джон Керри.

По словам Кулебы, сбой случился не по вине Украины, а из-за ошибки организаторов. В связи с чем представителей Украины не было в зале в назначенное время.

«Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было», — объяснил глава МИД Украины.

Он уточнил, что подобный случай является нормальным организационным моментом, а на мероприятиях такого масштаба не исключается риск накладок и ошибок.

Кулеба сказал, что делегации помешал вовремя попасть в зал плавающий график из-за обильного плана по встречам.

Ранее на COP26 Россия присоединилась к соглашению о прекращении вырубки лесов их восстановлении и защите.