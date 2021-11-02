Welt: одной фразой Путин обрушил цены на газ в ЕС

Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Welt.

Автор публикации отметил, что после слов Путина начале наполнения газовых хранилищ в ЕС цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15 процентов.

«Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <…> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что «почти случайно замечание Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением».

Ранее Путин поручил руководству «Газпрома» начать плановые работы по наполнению принадлежащих компании европейских хранилищ газом после прекращения закачки в российские хранилища.

Обращаясь к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру президент отметил, что у компании есть подземные хранилища в европейских странах.