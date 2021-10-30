Зюганов заявил, что КПРФ поручено разобраться в ситуации с Рашкиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия разбирается с депутатом от коммунистов Валерием Рашкиным, подозреваемым в браконьерстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Историю я пока не комментирую. Собираются все службы, в том числе и наши, поручено [члену КПРФ, первому зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрию] Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии», — сказал Зюганов.

Накануне Рашкин был задержан с убитым лосем в Саратовской области, хотя охота в регионе запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. Сам политик подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но почему-то решил присвоить тушу лося.

На месте полицейский попросил Рашкина пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, но депутат отказался. Позже было опубликовано полное видео с задержанием и допросом Рашкина.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. СК оперативно забрал дело у полиции, заявив, что случившееся вызвало «большой общественный резонанс».