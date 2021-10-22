Путин и премьер Израиля Беннет провели переговоры в Сочи

В Сочи состоялись переговоры с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Прежде всего хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию. Я еще раз поздравляю вас с тем, что вы возглавили правительство Израиля. Можно сказать, что ваш визит приурочен к 30-летию восстановления дипломатических отношений», — сказал Путин во время встречи.

По словам российского главы, за это время между Россией и Израилем сложились уникальные отношения и для этого есть все основания.

Также Путин обратил внимание, что есть много вопросов, которые они могли бы обсудить с премьером Израиля. Среди тем — борьба с терроризмом.

Российский лидер добавил, что РФ предпринимает усилия, чтобы восстановить и укрепить сирийскую государственность.

Ранее было раскрыто обещание Биньямина Нетаньяху Путину после ухода с поста премьера Израиля.

До этого «Газета.Ru» писала, что в июне в Израиле впервые за 12 лет сменился премьер-министр — вместо Нетаньяху главой кабмина стал Нафтали Беннет, которой смог создать коалиционное правительство.