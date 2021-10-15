На Украине заявили о «ясном сигнале» Кремля Зеленскому

Журналист телеканала «Еспресо» Виталий Портников заявил, что статья зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про Украину является «ясным сигналом» Кремля Киеву, в частности украинскому президенту Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости».

По его мнению, в статье якобы может отражаться мнение президента РФ Владимира Путина о Зеленском. Как отметил украинский обозреватель, в публикации присутствует сигнал, что о будущем Украины Москва намерена говорить с Западом и не считает Киев субъектом переговоров.

«Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», — сказал он.

Портников считает, что выход статьи Медведева демонстрирует, что в Москве Зеленского воспринимают как «предателя «русского мира»», поэтому РФ может надавить на киевские власти.

«Кремль уже прислал ему «черную метку». Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала», — заявил журналист.

Он также предположил, что украинский лидер либо старается не замечать сложившейся ситуации, либо на самом деле не понимает происходящего.

Ранее Медведев написал статью о российско-украинских взаимоотношениях «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».

По мнению автора, Украина находится на стадии поиска своей идентичности и особо пути, «сочиняя свою отдельную историю». В то же время он считает, что лица из нынешнего украинского правительства при этом не имеют никакой устойчивой самоидентификации.