На открытии новой Госдумы космонавты Терешкова и Савицкая «обменялись шпильками»

Государственная дума восьмого созыва, избранная в сентябре, начала свою работу. Не обошлось без «пикантных моментов» на открытии, пишет «Московский Комсомолец». Космонавты и парламентарии Валентина Терешкова и Светлана Савицкая «обменялись шпильками».

Во время краткого перерыва, который был назначен перед избранием спикера Госдумы, обнаружилось, что не все депутаты добрались до президиума. Несколько «старейшин» ГД отсутствовало.

Тогда Терешкова, которая многократно напоминала, что нужно продолжить первое собрание, забыла о включенных микрофонах и спросила сидевшую рядом Савицкую: «Где поклонник ваш?». Та удивилась и уточнила: «Какой?» .

«Жириновский!» — ответила ей депутат. На что Савицкая отрезала: «Это ваш поклонник!».

Спикером ГД стал Вячеслав Володин, его кандидатуру порекомендовал президент Владимир Путин.