Новым президентом Эстонии стал Алар Карис

Бывший директор Эстонского национального музея Алар Карис стал новым президентом Эстонии, 11 октября на заседании Рийгикогу (парламента) он принес присягу. Об этом сообщает ERR.

Карис сменил на посту главы республики избранную в 2016 году Керсти Кальюлайд.

Алар Карис был избран новым президентом Эстонии 31 августа. Во втором туре голосования в Рийгикогу кандидатуру Кариса поддержали 72 депутата при необходимых 68 голосах. Всего в голосовании приняли участие 80 депутатов 101-местного парламента.

Ранее сообщалось, что Алар Карис пообещал при избрании на пост главы государства подтянуть свои знания по русскому языку, чтобы пообщаться с российским президентом Владимиром Путиным.

Он указал на необходимость вести конструктивный диалог с Россией и назвал ее важным региональным игроком. По его словам, нужно учитывать внешнеполитическую стратегию Москвы.