Экс-советница Трампа рассказала о его желании быть похожим на Путина

Бывший президент США Дональд Трамп был «одержим» российским президентом Владимиром Путиным и хотел быть похожим на него. Об этом рассказала экс-советница Белого дома Фиона Хилл в интервью MSNBC.

«Что касается Трампа, он был зациклен на Путине. Это касалось не России, а именно Путина. Речь о том, что он [Трамп] видел в Путине много качеств, которыми хотел бы сам обладать», — рассказала Хилл. При этом она также уверена в том, что «у русских было что-то, что заставляло Трампа вести себя уважительно по отношению к Путину».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что бывший пресс-секретарь 45-го президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах выразила мнение, что на переговорах в Японии Путин «намеренно кашлял». Фиона Хилл тогда предполагала, что «Путин, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».

Подозрения у американцев вызвал и выбор переводчика российского лидера, «которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой».