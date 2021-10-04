Баталина может стать замглавы думской фракции «Единой России»

Ольга Баталина, получившая на выборах 17-19 сентября мандат депутата Госдумы, покинет пост заместителя министра труда и может быть назначена заместителем главы думской фракции партии «Единая Россия». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в парламенте.

«Ольга Баталина может получить должность и во фракции — заместитель главы, и в партии — заместитель [секретаря генсовета «Единой России» Андрея] Турчака», — приводит агентство слова своего собеседника.

О том, что Баталина написала заявление об уходе с поста замминистра труда, стало известно в понедельник, 4 октября. Заявление написано на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

В понедельник ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, прошедших по федеральному округу. 54 из них члены партии «Единая Россия». При этом глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, фигурировавшие в списке «Единой России», отказались от мандатов депутатов Государственной думы.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.