В Кремле ответили на заявление о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает «чушью» заявления про то, что Владимир Путин специально кашлял во время встречи с 45-м главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь о переговорах, состоявшихся в 2019 году в Осаке с участием президентов Соединенных Штатов и РФ. По утверждению экс-пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, Владимир Путин якобы знал, что президент США очень боится микробов.

«Это полная чушь», — прокомментировал Песков эти высказывания.

28 июня 2019 года на полях саммита G20 в Японии состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Книга Гришэм под названием «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» выйдет 5 октября. Бывший пресс-секретарь рассказывает о своей работе в Белом доме с Трампом, а также о первой леди Мелании Трамп.

Ранее появилась информация, что экс-работница Белого дома в своей книге написала, что президент России Владимир Путин нарочно взял красивую переводчицу на встречу с американским главой.