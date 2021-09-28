Министр юстиции предложил украинцам покупать тюрьмы вместо квартир

Глава Минюста Украины Денис Малюська предложил украинцам покупать в качестве жилья бывшие тюрьмы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Есть деньги — покупайте лучше тюрьмы! Мы как раз еще три тюрьмы передали ФГИУ для продажи на аукционе», — написал министр, комментируя рост цен на жилье.

Он также предложил разместить в одной из колоний гольф-клуб.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Украины предложило размещать беженцев из Афганистана в зданиях Черниговской и Кременчугской колоний, которые больше не действуют. Для этого в них нужно возобновить подачу воды и отопления.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может принять порядка пяти тысяч беженцев из Афганистана, добавив, что проблем с ними не будет, так как они зачастую «гораздо более образованны, чем средний украинец».