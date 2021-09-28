Узбекский солдат был убит на границе с Афганистаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о героической гибели узбекского солдата на границе с Афганистаном, произошедшей 26 сентября. Об этом сообщает информационное агентство АКИpress.

«Вчера была совершена попытка незаконного пересечения границы. Торговец наркотиками пытался пересечь границу... Один из наших солдат погиб героически при исполнении своего долга», — рассказал Мирзиеев на встрече с жителями города Наманган, добавив, что погибший военнослужащий родился в этом городе.

Мирзиеев подчеркнул, что в случае необходимости узбекская армия «будет защищать нашу границу с оружием», а также указал на неприкосновенность и твердость позиции Ташкента в вопросе защиты границ.

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиеев обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане. Главы государств договорились об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана.

15 августа боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)*» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.