Пятерка лидеров списка «Единой России» возглавит специально созданные партийные комиссии

Президент России Владимир Путин назначил глав специально созданных комиссий в «Единой России». Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири, министр иностранных дел Сергей Лавров – комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева — комиссию по образованию и науке, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и защите семьи, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — комиссию по здравоохранению.

Комментируя новый пост главы МИД, российский лидер отметил, что речь идет о совершенствовании самой миграционной политики и привлечении в Россию носителей русского языка.

Названные кандидаты участвовали в осенних выборах в Государственную думу в первой пятерке от партии «Единая Россия».

24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.