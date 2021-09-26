Детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

Уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову, которая попала в пятерку федерального списка партии «Единая Россия» на выборах, могут назначить вице-спикером Государственной думы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в «Единой России».

По словам одного из источников, возможность такого назначения существует.

Возможное назначение Кузнецовой также подтвердил и второй источник. При этом он указал, что финальное решение принято еще не было.

Ранее источник рассказал агентству, что из федеральной пятерки «Единой России» в новом созыве Госдумы, скорее всего, окажется Кузнецова, вряд ли пойдут главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а врач Денис Проценко и глава «Сириуса» Елена Шмелева «под вопросом».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин, чтобы стать главой нижней палаты парламента следующего созыва.

9 сентября исполнилось пять лет со дня назначения Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка при российском президенте. «Газета.Ru» подвела итоги работы детского омбудсмена за это время.