Песков рассказал, как пройдет встреча Путина с первой пятеркой «Единой России»

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, а также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча с лидерами «Единой России» планируется в понедельник (27 сентября – прим. ред.)», — уточнил он.

При этом представитель Кремля не смог сказать, как министры распорядятся депутатскими мандатами.

«Я не знаю. Надо у них спрашивать», — сказал он.

Как сообщал РИА «Новости» близкий к партии источник, из первой пятерки федерального списка партии «Единая Россия» в Госдуме нового созыва вероятнее всего будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, называл предположения о его отставке после выборов в Государственную думу преждевременными, а президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сказал, что ему было бы жаль отпускать Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму, но они должны сами принять это решение.

19 сентября в РФ завершилось голосование на выборах в Госдуму. Параллельно прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов. В ряде регионов голосовать можно было в режиме онлайн: в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.