В Судане совершена неудачная попытка переворота

Неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источника в правительстве страны.

Отмечается, что путч оказался неудачным, в настоящее время «армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем». Также известно, что на улицах Хартума появились танки.

Командование вооруженных сил и руководящий страной Суверенный совет призывали граждан по государственному телевидению «встать на защиту страны и защитить переходный период». При этом, как сообщает канала, кабмин и члены совета продолжают работать в обычном режиме.

По предварительным данным, за попыткой госпереворота стоит группа функционеров и сторонников режима бывшего президента Судана Омара аль-Башира. К настоящему времени задержано несколько офицеров бронетанковых войск. Путчисты, в том числе, намеревались захватить здание госрадиостанции, однако им это не удалось.

Ранее сообщалось, что Судан попросил у России экономическую помощь за предоставление военной базы.

в июле стало известно, что Судан готовится к процессу ратификации соглашения с Россией о создании на своей территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота РФ. Процесс ратификации будет осуществлен в соответствии с теми процедурами, которые для этой цели существуют в парламенте Судана.

Президент России Владимир Путин 1 июля внес на ратификацию в Государственную думу соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации. О заключении между государствами этого договора стало известно в начале декабря 2020 года.