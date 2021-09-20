В Кремле рассказали, как Лавров и Шойгу поступят с депутатскими мандатами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сами сообщат о том, как они распорядятся депутатскими мандатами.

Представитель Кремля уточнил, президент Владимир Путин регулярно контактирует с главами МИД и Минобороны.

«Я не располагаю информацией, уведомили ли они президента, но в любом случае они сами скажут о принятом решении», — сказал Песков.

Лавров и Шойгу приняли участие в осенних выборах в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». В список представителей партии вошли также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

Ранее Лавров прокомментировал свою возможную отставку после выборов в Госдуму.