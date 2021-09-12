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В Белоруссии оценили встречу Путина и Лукашенко

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 9 сентября прошли максимально результативно, сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1».

«Было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной», — сказала она.

По итогам встречи лидеров в Кремле были согласованы 28 союзных программ двух государств.

Как отметил Владимир Путин, на переговорах удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности и др. Главы правительств одобрили данные программы на заседании Совмина Союзного государства Белоруссии и РФ в пятницу в Минске.

По словам Александра Лукашенко, Минск и Москва достигли серьезных договоренностей и таких шагов ранее стороны еще не предпринимали.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве 9 сентября. Они обсуждали союзные программы, подготовленные белорусским и российским правительствами. После совместной пресс-конференции главы государств продолжили общение.

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