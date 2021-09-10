Лавров: ЕР не будет давать невыполнимых обещаний

«Единая Россия» выстраивает свою предвыборную программу, зная бюджетные возможности страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе партии.

«Нужно обещать то, что ты в состоянии выполнить. Считаю полезным, что каждая предвыборная кампания подталкивает любую партию к тому, чтобы она еще глубже осознала свою ответственность», — сказал он.

Глава МИД напомнил, что окончательный выбор остается за гражданами, которые хотят большего развития, но без ущерба для стабильности страны.

«Я убежден, что россияне не хотят повторения «майданов» и «цветных революций», а также не желают, чтобы наши внутренние дела определял «дядя за границей». Мы это пережили», — добавил Лавров.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Лавров вошел в первую пятерку списка «Единой России» по предложению президента Владимира Путина. Помимо него, в пятерку общефедеральных кандидатов партии вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главврач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.