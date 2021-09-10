Посол США в России Джон Салливан прибыл в МИД

Посол США в Москве Джон Салливан в четверг, 10 сентября, прибыл в МИД РФ, сообщает ТАСС.

Салливан не стал отвечать на вопросы журналистов о причинах своего вызова. По данным дипломатического источника, причиной вызова посла стало вмешательство США в выборы в России.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по результатам саммита в Женеве договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон. 24 июня Салливан вернулся в Россию. Во время общения с журналистами он заявил, что будет неустанно работать над принятием шагов, необходимых для достижения задач, определенных на саммите РФ-США в Женеве.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможности вмешательства Запада в выборы в Госдуму.