Путин: будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму

Президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) признался, что ему будет жалко отпускать министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Государственную думу после парламентских выборов, если они примут такое решение. Об этом сообщает ТАСС.

«Жалко», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном переходе в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов.

Лавров и Шойгу участвуют в осенних выборах в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Помимо них туда также вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а также сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.