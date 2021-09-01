Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Лукашенко объявил о скорых поставках вооружения из России, включая С-400 12:20
ООН: количество стихийных бедствий в мире выросло в пять раз 12:14
«Это – не для пап»: в Хабаровске объяснили «танец живота»... 12:13
Какаду научились изготавливать столовые приборы 12:13
Соединенные Штаты окажут Украине экономическую помощь в размере $3 млрд 12:12
Путин посоветовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание» 12:12
Путин рассказал, какую мечту ему удалось воплотить в жизнь 12:10
Россиян предупредили о новом опасном вирусе-вымогателе 12:09
Байден и Зеленский договорились об укреплении энергобезопасности Украины 12:07
Папа римский случайно процитировал Путина, критикуя Запад за действия... 12:06

Лавров прокомментировал возможный переход в Госдуму

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном переходе в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов. Слова главы МИД прозвучали в ходе его выступления перед студентами МГИМО по случаю начала учебного года, сообщает РИА «Новости».

Лавров участвует в осенних выборах в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Помимо главы российского внешнеполитического ведомства, туда также вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а также сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах. Первой в бюллетене на выборах в Госдуму РФ будет стоять КПРФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Если бы не два распада, у нас была бы другая страна»
Путин заявил, что население России могло бы составлять 500 млн человек
«Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство»
Посол Афганистана заявил о желании талибов* убить лидера сопротивления
«Сдалась сама машина»: что погубило летчиков Ил-112В
«Ъ»: названы предварительные причины крушения Ил-112В под Кубинкой
Соединенные Штаты окажут Украине экономическую помощь в размере $3 млрд
Лукашенко объявил о скорых поставках вооружения из России, включая С-400
МИД России одобрил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
Папа римский случайно процитировал Путина, критикуя Запад за действия в Афганистане
Новости и материалы
ООН: количество стихийных бедствий в мире выросло в пять раз
«Это – не для пап»: в Хабаровске объяснили «танец живота» перед первоклассниками
Какаду научились изготавливать столовые приборы
Путин посоветовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»
Путин рассказал, какую мечту ему удалось воплотить в жизнь
Россиян предупредили о новом опасном вирусе-вымогателе
Байден и Зеленский договорились об укреплении энергобезопасности Украины
Поездка с шиком: сколько стоили самые дорогие билеты этого лета
Путин: большинство бюджетных мест будет отдаваться в региональные вузы
В хабаровской школе ученикам на линейке показали танец живота
Лавров обвинил в Киев в занятиях «словесной эквилибристикой»
В России за сутки выявили 18 368 случаев заболевания COVID-19
Булыкин рассказал, как повлияет на игру России и Хорватии отсутствие Дзюбы и Модрича
Лавров анонсировал объявление налоговых льгот для иностранных инвесторов на Курилах
Россиянина убили за отказ кукарекать с балкона после игры в шашки
Сколько стоят самые доступные квартиры-студии рядом с топовыми вузами Москвы
США не будут меняться с Китаем образцами лунного грунта
Талибы* не будут включать в новое правительство бывших членов администрации
Все новости
«Уже сталкиваемся с жалобами»: в России заработал закон о воспитании в школах
Новые программы воспитания могут увеличить нагрузку на учителей
«Русскому языку препятствовать нельзя»
Токаев заявил о недопустимости ущемления русского языка в Казахстане
Победа над «черными копателями»: найдены нетронутые сокровища кельтов
Во Франции обнаружена затерянная столица кельтов
«Я не собирался продлевать вечную войну — и вечный вывод войск»: Байден обратился к американцам
Джо Байден заявил о «невероятном успехе» миссии по выводу войск из Афганистана
Укрусь или Украина-Русь. В Москве и Киеве поспорили о новом названии для Украины
Захарова предложила офису Зеленского новое название для Украины — Укрусь
«Нерадивые туристы»: почему Крым утопает в мусоре
Аксенов назвал ситуацию с уборкой улиц в Крыму «катастрофической»
Названы 10 главных молодых актрис России
«Развалит труппу»: МХАТ раскритиковали за возобновление спектакля с Бузовой
Постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену МХАТа осенью 2021 года
Скорее жив, чем мертв: как себя чувствует рынок люксовых товаров
Эксперты оценили состояние рынка премиальных товаров и услуг в России
«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября
Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
«АвтоВАЗ» повышает цены в пятый раз за год
Волжский автозавод повышает стоимость автомобилей в сентябре на 3%
«Выстраданное решение»: как изменится лечение онкобольных подростков
Кабмин разрешит подросткам с раком долечиваться в детских больницах
«Напрасная трата денег»: за что украинцы критикуют первую леди
Украинцы сочли бессмысленной поездку Елены Зеленской в США
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях