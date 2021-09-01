Лавров прокомментировал возможный переход в Госдуму

Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном переходе в Госдуму, заявил, что не будет гадать о результатах предстоящих выборов. Слова главы МИД прозвучали в ходе его выступления перед студентами МГИМО по случаю начала учебного года, сообщает РИА «Новости».

Лавров участвует в осенних выборах в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». Помимо главы российского внешнеполитического ведомства, туда также вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а также сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

В Единый день голосования — 19 сентября в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах. Первой в бюллетене на выборах в Госдуму РФ будет стоять КПРФ.