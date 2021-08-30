Кандидат в президенты Эстонии обещает подтянуть русский язык, чтобы пообщаться с Путиным

Единственный кандидат в президенты Эстонии, директор Эстонского национального музея Алар Карис пообещал при избрании на пост главы государства подтянуть свои знания по русскому языку, чтобы пообщаться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире телеканала ETV+.

Карис признал, что его русский «заржавел», а с Путиным он бы хотел поговорить без помощи переводчиков.

Он указал на необходимость вести конструктивный диалог с Россией и назвал ее важным региональным игроком. По его словам, нужно учитывать внешнеполитическую стратегию Москвы.

«Россия — наш сосед, а значит, мы должны внимательно следить за тем, что там происходит. Но понятно, что отношения Москвы не только с нами, но и в целом со странами Запада, с НАТО очень острые», — подчеркнул кандидат в президенты Эстонии.

Он также сделал акцент на важности налаживания взаимодействия между РФ и государствами — членами НАТО.

Отношения России и Эстонии находятся в напряженном состоянии в последние годы. Ранее эстонский президент Керсти Кальюлайд предложила ЕС разместить на территории своей страны ПВО для сдерживания России.