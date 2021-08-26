Россия и Китай подписали новое соглашение о создании тяжелого транспортного вертолета на 20 лет

Москва и Пекин подписали очередное соглашение о создании тяжелого транспортного вертолета, действие которого составляет 20 лет с автоматическим продлением каждый год. Соответствующий документопубликован на официальном портале правовой информации.

С российской стороны его подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Примечательно, что такое же соглашение было подписано им же в 2016 году. Новое соглашение закрепляет, что стороны «совместно разрабатывают вертолет для организации его серийного производства в КНР» и «удовлетворения спроса на китайском рынке в и других странах».

С российской стороны в разработке участвует концерн «Вертолеты России», а с китайской — компания Avicopter.

При этом китайская сторона определяется главным финансовым инвестором и должна организовать всю программу, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, а также серийное производство вертолетов и продвижение его на рынок, а российская — осуществляет «инвестиции в виде технологий», разрабатывает техническое предложение и «отдельные системы вертолета».

«Под инвестициями в виде технологий понимается использование уполномоченной организацией российской стороны своей предшествующей интеллектуальной собственности, а также опыта, знаний и компетенций, применяемых при разработке вертолета», — говорится в соглашении.

При этом права на интеллектуальную собственность, созданную китайцами во время работы над проектом, остаются за КНР, а все, что передадут и придумают российские инженеры, станет совместной собственностью.

Меморандум о взаимопонимании между Вертолетной компанией «АВИКоптер» и ОАО «Вертолеты России» относительно совместной разработки гражданского тяжелого вертолета был подписан еще в 2008 году тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным и премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Рамочное соглашение между «Вертолетами России» и китайской авиастроительной корпорацией AVIC о сотрудничестве по созданию вертолета AHL (Advanced Heavy Lift) было заключено в мае 2015 года в Москве присутствии президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

В 2016 году глава Минпромторга Денис Мантуров уже в Китае подписал соглашение о сотрудничестве по программе создания гражданского перспективного тяжелого вертолета. В 2019 году «Вертолеты России» заявили, что контракт на разработку тяжелого вертолета с китайской компанией будет подписан до конца года. Машина была названа AC332 AHL и должна иметь максимальный взлетный вес 38,2 т при дальности 630 км и грузоподъемности 10-15 т, в зависимости от размещения груза. Однако с тех пор никаких сообщений о подписании контракта на этот вертолет не было.

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