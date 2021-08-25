Песков: «Единая Россия» никогда не занималась популизмом

«Единая Россия», будучи партией власти, всегда несла ответственность за происходящее в стране, а также никогда не занималась популизмом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции с журналистами.

«Что касается партии власти, да, она никогда не занималась популизмом, мы об этом уже говорили, и об этом говорил президент Путин, в том числе, выступая вчера на съезде. Это партия, которая всегда несла ответственность, будучи партией власти, за то, что происходит», — подчеркнул Песков.

По этой причине бывают разные периоды с рейтингами партии, главное, это общая картина, общий результат, подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему не растет рейтинг «Единой России».

Днем ранее в Москве прошел второй этап Съезда «Единой России», на котором утвердили Народную программу, с которой партия пойдет на сентябрьские выборы в Госдуму. На первом этапе Съезда в июне участники утвердили списки кандидатов. По предложению Владимира Путина в первую пятерку списка партии вошли, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.