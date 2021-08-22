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Лавров заявил об установлении контактов с бывшим президентом Афганистана

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что министерство поддерживает контакт с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем на фоне ситуации в стране. Об этом он сообщил на встрече президента России Владимира Путина с представителями «Единой России», передает «Интерфакс».

«В частности, вчера были начаты контакты с бывшим президентом Карзаем, с руководителем Совета национального согласия Абдуллой Абдуллой, и даже на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам (организация запрещена в России)? — первые сегодня сообщения были, что и с ними налажены контакты», — сказал он.

Лавров добавил, что талибы пока что сдерживают данные обещания о прекращении боевых действий в Афганистане и налаживании «общенационального диалога».

Ранее сообщалось, что главной темой телефонного разговора, посвященного ситуации в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан», между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Курейши стала необходимость внутриафганского диалога.

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