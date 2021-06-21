Статью Путина о Великой Отечественной войне опубликует Die Zeit

Статья президента России Владимира Путина, написанная на немецком языке для газеты Die Zeit в преддверии восьмидесятой годовщины начала Великой Отечественной войны, выйдет во вторник, 22 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

«Текст выйдет завтра», — заявили в пресс-службе газеты Die Zeit.

О том, что российский президент напишет статью ко дню нападения Германии на Советский Союз, стало известно в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1». Также Владимир Путин в этот день возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата и произнесет речь.

Кроме того, в понедельник, 21 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин написал статью на немецком языке. По словам Пескова, таким образом Путин подчеркивает, что именно Германия стала первой жертвой нацизма.