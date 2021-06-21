Песков прокомментировал выбор Путина по кандидатам от «Единой России» на выборы в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем был обусловлен выбор главы государства Владимира Путина относительно кандидатов от партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Госдуму.

19 июня на пленарном заседании ХХ съезда партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин заявил, что в общефедеральный список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму от ЕР должны быть включены глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

При этом российский лидер не упомянул заместителя председателя Совбеза РФ, председателя ЕР Дмитрия Медведева.

»[Выбор обусловлен] авторитетом тех, кто предложен, и тем кто, был утвержден. Востребованностью, ротацией новых лиц. И это не означает низкую оценку партийной работы упомянутых вами лиц», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о том, почему не были упомянуты также Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пресс-секретаря также спросили, возможно ли, что Министерство обороны уйдет в отпуск на время предвыборной кампании.

«Это я не могу сказать вам», — ответил Песков.