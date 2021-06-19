«Единая Россия» утвердила список кандидатов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» утвердила пятерку лидеров федерального списка, а также список кандидатов от партии на выборах в Госдуму, сообщает РИА «Новости».

В субботу, 19 июня, в Москве начался предвыборный съезд «Единой России».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на съезде партии, заявил, что в первую пятерку лидеров должны войти министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава российского МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Ирина Шмелева и омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова.

Согласно опубликованным партией спискам, член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина будет представлена на выборах в Госдуму от Кировской области.

В Санкт-Петербурге спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и действующий депутат Госдумы Сергей Боярский возглавили список. Список по Ярославской области возглавила первая в мире женщина-космонавт, в настоящее время — депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Во главе списка по Москве оказались главврач городской больницы Марьяна Лысенко, вице-спикер ГД Петр Толстой и депутат ГД Владимир Ресин. В него также попали замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, директор Театра Наций Мария Ревякина, народный артист России Владимир Машков, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев и другие кандидаты.

Первое место в списке от Томской области занял руководитель центрального штаба «Российский студенческие отряды» Михаил Киселев.

Дата выборов депутатов Госдумы назначена на 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.