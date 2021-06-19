Медведев сохранит пост председателя «Единой России»

Дмитрий Медведев сохранит пост председателя партии «Единая Россия» вне зависимости от того, что не попал в федеральную пятерку кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замсекретаря «Единой России» Сергей Перминов.

Он указал, что Медведев в ходе своего выступления отметил, что в 2007, 2011, 2016 годах во главе списка партии стоял либо сам Медведев, либо Владимир Путин.

Перминов подчеркнул, что эти люди «своим ежедневным трудом, подвигом доказали право ввести кандидатов партии к победе и формированию партии большинства».

По его словам, в партии обсуждались «эволюционные» вопросы, она «эволюционирует и развивается поступательно».

«Дмитрий Анатольевич — председатель партии», — сказал политик.

Ранее Медведев заявил, что «Единая Россия» готова к борьбе на выборах.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, кого видит в первой пятерке федерального списка «Единой России». По словам главы государства, в нее должны должны войти министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава российского МИД Сергей Лавров, главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Ирина Шмелева и омбудсмен по правам детей Анна Кузнецова.

Дата выборов депутатов Госдумы назначена на 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам в один тур.